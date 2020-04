Call of Duty: Warzone más de 70 mil tramposos baneados

Si hay algo que los desarrolladores de Call of Duty: Warzone, Infinity Ward, han dejado en claro es que no les temblará la mano al momento de aplicar bans a los usuarios tramposos. Y es que la mejora de un juego no solamente son correcciones a nivel de su diseño, sino también de su comunidad.

We've now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We're continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We'll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters.