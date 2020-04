Conductor de NASCAR es suspendido por insulto racial [VIDEO]

Un conductor de NASCAR fue suspendido sin paga después de usar un insulto racial durante un evento de iRacing, el cual se transmitió en el sitio web oficial de eNASCAR. Desde entonces, Kyle Larson se disculpó por usar la palabra y se le pedirá que realice un entrenamiento de sensibilidad para volver a la grilla.

Larson usó el insulto racial después de tener problemas para comunicarse con su observador. Pero su voz se transmitió a todos y se escuchó en la transmisión oficial de Monza Madness, así como en la transmisión de varios otros corredores.

Su equipo, Chip Gannasi Racing, reaccionó rapidamente ante esta desafortunada situación, denunciando el comportamiento del conductor Larson como "ofensivo e inaceptable" de acuerdo a los valores del club.

"Cometí un error y dije la palabra que nunca, nunca debería decirse", le dice Larson a ESPN en un video. "No hay excusa para eso. No fui criado de esa manera. Es una cosa horrible de decir. Lo siento mucho por mi familia, mis amigos, mis socios, la comunidad NASCAR y especialmente la comunidad afroamericana.

Well, @KyleLarsonRacin apparently dropping an n-bomb could be the biggest story in sports this weekend. pic.twitter.com/5gmkbcK6yM