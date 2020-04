Como descargar Assassin's Creed II gratis en PC por UPlay

Assassin's Creed 2 ha quedado en la memoria de muchos jugadores como uno de los mejores juegos de su franquicia. No solo a nivel de historia, sino también puliendo las limitaciones del título anterior. Desde hoy este juego podrá ser tuyo completamente gratis a través de la tienda oficial de Ubisoft.

Assassin’s Creed 2’s PC version will be free to download and keep forever starting Tuesday, April 14, via Ubisoft’s uPlay service. Better free those space if you haven't bought it yet. #TechNews #EasterMonday pic.twitter.com/HFrVBNdkcG