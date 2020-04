PlayStation 4: Sony regalará dos juegos por la cuarentena

En este tiempo tan tenso que nos toca vivir, un poco de solaz es necesario para despejarnos. Jim Ryan, el líder de Sony Interactive Entertainment, ha tomado la decisión de dirigirse a los usuarios de PlayStation 4 y anunciar la iniciativa "Juega en Casa" con la descarga gratuita de dos juegos para todos.

Announcing the Play At Home initiative: https://t.co/pOn3hJ7poI Stay safe and pick up Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey for free from April 15 through May 5 #PlayAtHome 💙 pic.twitter.com/BSlbcwosgU