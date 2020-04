Blizzard recibe ataques DDoS durante la pandemia del COVID-19

A medida que más y más personas se quedan en casa debido a la pandemia de COVID-19, la afluencia de personas que juegan videojuegos ha obligado a muchos a confiar en Blizzard y en los servicios de red de otros desarrolladores de juegos.

El alto volumen de jugadores deja a compañías como Blizzard particularmente susceptibles a ataques de denegación de servicio (DDoS) por parte de depredadores y hackers en línea.

Si bien las acciones nefastas a veces pueden afectar la capacidad de los jugadores para iniciar sesión en su juego favorito durante períodos prolongados de tiempo, Blizzard hizo un trabajo relativamente rápido de uno que sucedió anoche.

Alrededor de las 10:15 pm CT, la cuenta de Twitter de servicio al cliente de Blizzard dijo que la compañía estaba monitoreando un ataque DDoS contra proveedores de red que causaban latencia y desconexión.

Pero, en poco menos de una hora, la compañía publicó nuevamente diciendo que el DDoS que estaba monitoreando terminó a las 10:56 pm CT. Esta no es la primera vez que un DDoS ha paralizado los servidores de Blizzard.

El año pasado, numerosos reinos de World of Warcraft Classic, incluido el reino más popular entre los streamers de Twitch, Faeralina, fueron blanco de un ataque DDoS que evitó que los jugadores se conectaran durante un período prolongado de tiempo.

The DDOS attacks against network providers that we were monitoring have ended. If you are still unable to log in try https://t.co/W9Koj6IaqS