Fortnite: siguiente temporada se retrasa hasta junio

Fortnite Capítulo 2 está actualmente en su segunda temporada. Esta inició en febrero y nos trajo una gran cantidad de novedades a la isla que ya todos conocemos. Muchos ya están contando los días para el inicio de la nueva temporada... sin embargo, tendrán que esperar aún más tiempo.

Chapter 2 - Season 2 has been extended.



Plenty more coming this season: fresh gameplay, new Challenges, bonus XP & more!



Additional info here: https://t.co/H5Obesm3qf