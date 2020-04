Valorant: obtén una key viendo cualquier stream del juego

El beta cerrado de Valorant continúa son cada vez más personas las interesadas en la nueva propuesta first-person shooter que Riot Games está impulsando. En esta oportunidad, los desarrolladores han habilitado la repartición automática de keys (drops) a todos los streamers que lo deseen mientras transmiten el juego.

Hey streamers, the @PlayVALORANT has heard you. Drops are now available to streamers of all sizes.



You can enable them in your Twitch console.

-Click Drops

-Create a Drops Campaign.

-Click Enable Campaign



Viewers now get notifications that Drops are available.