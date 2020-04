Nvidia RTX: Minecraft con ray tracing debuta mañana

Ayer Nvidia, Microsoft y Mojang Studios anunciaron que Minecraft con RTX se lanzará en Windows 10 como una versión beta el 16 de abril a las 10 AM PT, es decir al mediodía de Perú.

Nvidia también habilitará 6 nuevos mundos con RTX en el Marketplace de Minecraft con el fin de que los jugadores disfruten de forma gratuita, junto con guías para que los creadores construyan, sus propios nuevos mundos RTX.

Minecraft añade trazado de rayos, DLSS 2.0 y texturas más realistas

Minecraft con RTX cuenta con una forma avanzada de ray tracing llamada path tracing, nuevos materiales basados en la física y Nvidia DLSS 2.0. Estas tecnologías se combinan para ofrecer una nueva y sorprendente calidad gráfica en este videojuego que es el más vendido del mundo.

Este anuncio ilustra el continuo impulso que el ray tracing está dándole al ecosistema de los juegos. El hecho de que Minecraft esté sumando el ray tracing evidencia que esta tecnica es la gran tendencia. Minecraft mostrará esta tecnología a millones de jugadores de todas las edades y orígenes.

Acerca de los drivers Game Ready de Nvidia

Estos drivers tienen como objetivo ser compatibles con los principales hitos de los juegos, lo que pone de manifiesto el compromiso de Nvidia para ofrecer la mejor experiencia a sus jugadores.

A medida que los títulos sigan evolucionando con nuevos contenidos y características a través de parches y DLC, también lo harán los drivers de Nvidia.

Este driver también brinda la mejor experiencia en Saints Row: The Third Remastered, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, y SnowRunner. Asimismo, se ha incorporado soporte en tres nuevos monitores de juego compatibles con G-SYNC.

Si deseas saber las últimas noticias de Apu League, no te olvides de revisar periódicamente nuestra web o las publicaciones en la fanpage de Líbero Esports.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!