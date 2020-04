Riot Games intentar cambiar el nickname del jugador 'Corona' [TWITTER]

Riot Games le informó a un jugador, que ha estado activo en League of Legends durante seis años, el 1 de abril que necesitaría cambiar su nombre de usuario, "Corona". El usuario, que dijo que su apellido es Corona, le respondió a Riot con la esperanza de que su nombre sea considerado en la lista blanca.

Originalmente empezo jugando bajo el nickname 'Squid Corona' antes de cambiarlo a solo Corona en 2019, se le negó la inclusión en la lista blanca después de dos semanas de contacto constante con el equipo de soporte de Riot.

"Al principio pensé que era divertido, ya que en casi en todos los juegos los demás jugadores me decían en el chat "lindo nombre". Simplemente le envié un correo electrónico a Riot con la esperanza de que aceptaran que era una situación divertida, y mi el nombre estaría en la lista blanca ", dijo Corona.

"Después de dos semanas de ida y vuelta con varios" Especialistas en Apoyo al Jugador ", me dijeron que habían llegado a la conclusión de que mi nombre no figuraría en la lista blanca y que tendría que cambiarlo si quería seguir jugando a League of Legends."

Compartieron múltiples imágenes de los correos electrónicos con "Especialistas de apoyo al jugador" en Riot, mientras también llamaron a otros jugadores que están usando nombres similares en otras regiones y se desahogaron por su frustración con toda la situación.

Got an official update in response to the Reddit thread linked below:https://t.co/J76DpnWelJ



We don’t think forcing a name change in this instance is in line with our policies, so we’ll be looking into this situation. pic.twitter.com/7lU3NA3AFb