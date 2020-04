Gamescom 2020 en duda por eventos cancelados en Alemania a causa del COVID-19

Parece que la Gamescom 2020 también se verá afectada por las políticas de aislamiento social por el COVID-19. El gobierno de Alemania, país donde se lleva a cabo este evento, ha decretado hace unas horas la cuarentena a nivel nacional. Esta entrará en vigencia desde hoy hasta el 3 de mayo.

The German federal government is suggesting the nationwide lockdown be extended until at least May 3 https://t.co/tpvMgcB9gh