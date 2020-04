Gamescom 2020 adoptará formato completamente digital por COVID-19

Hace unas horas les informábamos acerca de una posible cancelación de la Gamescom 2020. Con el pasar de las horas los organizadores del evento, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunciaron que el evento de este año será sin presencia de público asistente.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗