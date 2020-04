Facebook lanza oficialmente su aplicación para competir contra Twitch

Facebook sigue siendo un peón cuando se trata de plataformas de transmisión. El sitio de redes sociales puede haber sido testigo de un crecimiento año tras año con los jugadores, pero todavía tiene un largo camino por recorrer si es para desafiar a rivales como Twitch y YouTube Gaming.

Sin embargo, eso podría cambiar si la nueva aplicación de Facebook dedicada al gaming tiene éxito. La aplicación actualmente está disponible en dispositivos Android, selecciona y promueve streamers en la plataforma, al tiempo que destaca juegos casuales en los que pueden estar interesados ​​los usuarios.

También muestra transmisiones publicadas en grupos de los que los usuarios forman parte. Facebook dice que esta aplicación ayudará a unir a las personas y facilitará la transmisión para todos.

"Invertir en juegos en general se ha convertido en una prioridad para nosotros porque vemos los juegos como una forma de entretenimiento que realmente conecta a las personas", dijo Fidji Simo, jefe de la aplicación de Facebook, a The New York Times a través de The Verge.

"Es un entretenimiento que no es solo una forma de consumo pasivo, sino un entretenimiento que es interactivo y une a las personas".

Según el informe, Facebook ha estado probando la aplicación en el sudeste asiático y América Latina durante los últimos 18 meses, y había planeado implementarla en otras regiones en junio. Pero debido a la pandemia actual y el enfoque actual en la industria del gaming, Facebook decidió lanzarlo antes.

De momento no hay garantía de que esto ayude a Facebook a aumentar su sección de juegos. Twitch ha superado la competencia de YouTube, Mixer y más, y no muestra signos de desaceleración.

Lo único a favor de Facebook es que la aplicación facilitará la puesta en marcha para aquellos que no están familiarizados con la transmisión y que su nueva función de torneos ayudará a unir a las comunidades de juegos de nuevas maneras.

