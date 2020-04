Call of Duty: Warzone fans enojados por retiro de modo favorito

Call of Duty: Warzone está por entrar a la segunda semana de su Temporada Tres en unos días. Dentro de la hoja de ruta se mencionaba que ciertos cambios inesperados aparecerían en el playlist, sin embargo algunos de esos cambios tuvieron una negativa recepción por parte de los fans.

Justamente, durante el inicio del fin de semana con bonificación del doble de experiencia, la gente de Infinity Ward tuvo a bien introducir los Dúos al modo Plunder. Este modo dentro de Warzone se ha convertido en el favorito de muchos por la rapidez de las partidas y la cantidad de bajas acumuladas.

Lamentablemente al implementar Dúos se tuvo que retirar Quads (equipos de cuatro personas) del modo Plunder. Esta decisión afectó a varios escuadrones al disminuir la cantidad de integrantes en este modo.

Equipos de amigos ya formados tendrían que verse fraccionados en el campo de batalla y sus estrategias se verían afectadas también. Esta no fue de las mejores decisiones y los fans no tuvieron ningún problema en hacérselo saber a los desarrolladores a través de las redes sociales.

Reasons to bring back plunder quads:

- quarantine (isolate us even more with only duos)

- We have more than one friend

- It is general more fun

- Better for casual players who wanna learn the game

Let me know if I forgot any, let the communitie grow this post#plunderquads #CODMW