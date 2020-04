Call of Duty: Warzone considera hacer eventos como Fortnite

Call of Duty: Warzone recién ha cumplido un mes hace poco más de una semana y las ambiciones de su equipo de desarrollo son bastante grandes. Recientemente Taylor Kurosaki, encargado de la narrativa en este juego, concedió una entrevista al portal VentureBeat para hablar de su futuro.

Taylor Kurosaki antes pertenecía a Naughty Dog (Crash, Uncharted, The Last of Us). En el año 2014 se unió a Infinity Ward para hacerse cargo de los guiones en el modo campaña de Call of Duty. Pudimos disfrutar de su talento en Infinite Warfare y la última entrega de Modern Warfare.

Sus declaraciones fueron las siguientes:



Foto: Infinity Ward.

"Hemos hablado bastante acerca de que si juegos como Fortnite tienen narrativa. Yo diría que sí, absolutamente. Diría que Warzone hace lo suyo también. Pero para mí es con un género y con un tono que es de mi preferencia."

Recordemos que cada temporada hasta ahora ha tenido una secuencia de apertura cinemática. En ella se nos pone al tanto de las motivaciones de los nuevos operadores y su razón de ser para batallar en Verdansk.

En la cinemática de la Temporada Uno se pudo un poco de esa historia. Luego, en la Temporada Dos, se ve como es que Ghost llega y le pide refuerzos a Price. Actualmente, con la Temporada Tres, el pedido del británico es escuchado por Soap y manda a Alex al conflicto

Es justamente con Alex al centro que la Temporada Tres inicia. Los jugadores del modo campaña ya los conocemos y sabemos la razón de su apariencia. En caso no sepas acerca de su pierna prostética, y no te importen los spoilers de la historia de Modern Warfare, puedes ver esta nota que le dedicamos.

Kurosaki inclusive no descarta que cierto desastre cambie la apariencia de Versansk tal y como lo conocemos. Eso ya se verá con el pasar del tiempo, pero estamos seguros que las temporadas venideras serán muy interesantes con él detrás de la narrativa.

