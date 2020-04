Fortnite: se filtra la apariencia del 'Doomsday Device' [FOTOS]

A medida que la historia del Capítulo 2 sigue su curso en Fortnite, las cosas comienzan a calentarse. ¿Podrían saber la isla así como los jugadores que está llegando a su fin? Bueno, parece que si, pues estas filtraciones de Fortnite que rodean el dispositivo del Juicio Final (Doomsday Device) se deben creer.

El nuevo dispositivo del día del juicio final, encontrado por un usuario de Reddit "Jonathan287", fue descubierto en la sala Doom en el menú principal de Fortnite. Si bien se han descubierto algunos huevos de Pascua más pequeños en las nuevas habitaciones, este podría ser el más grande hasta ahora.

El dispositivo se parece a una esfera de cristal, con antenas unidas a la parte inferior. Lo que podría conectarse al dispositivo, o que es lo que hay dentro de este, sigue siendo un gran misterio.

Tampoco se encuentra actualmente en la isla del lanzamiento de jugadores en todos los juegos. Por ahora, tiene su hogar única y firmemente en el menú principal, aunque hay sospechas de que pronto podría ingresar a la Agencia.

El 'Doomsday Device' se filtró por primera vez el 31 de marzo cuando se envió una importante actualización de mapas a la Agencia. Las escotillas estaban surgiendo alrededor de las instalaciones de alta tecnología, aunque los jugadores no pudieron abrirlas.

Desde entonces se han descubierto tarjetas que conducen a estas trampillas para abrirlas, sin embargo, actualmente están deshabilitadas. Tal dispositivo del día del juicio final podría almacenarse en estas escotillas, y dado su nombre, podría causar estragos en la isla.

El dispositivo que se filtró en ese momento claramente es diferente al que se descubrió en la habitación de Midas. Por un lado, el nuevo es claro, mientras que el dispositivo antiguo tenía patrones externos. Tampoco hay cableado en ningún lado. Sin embargo, la forma y el diseño son los mismos.

So this got added:



- Doomsday Device

- Doomsday Hatch

- Doomsday Door



There are five from these at the Agency! pic.twitter.com/45ecFl7AjY