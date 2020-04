La Premier League se volverá a jugar a través de FIFA 20 [FOTO]

Quién no extrañar escuchar el cántico 'You'll never walk alone' de los hinchas del Liverpool en Anfield, o ver las celebraciones eufóricas de Sergio Agüero dándole la victoria a su equipo, el Manchester City, en el último minuto.

Con la finalidad de no extrañar tanto la Premier League, en Inglaterra se disputará un torneo de FIFA 20 con la participación de los 20 clubes. Ahora podremos ver si Raheem Sterling o Trent Alexander-Arnold son "bravos" con los mandos, así como en la vida real.

'ePremier League Invitational', así se llama el torneo de FIFA 20 que se llevará a cabo desde el 21 de abril hasta el 25 de ese mismo mes. Mañana, sí, desde mañana arranca el torneo. Dicha competición contará con la participación de los 20 clubes de la Primera División.

Saca un lápiz y papel para apuntar los horarios que sostendrán el Crystal Palace de Wilfried Zaha, el 'City' de Sterling, el Liverpool de Trent Alexander-Arnold o el Chelsea de Moussa Sissoko. El Manchester United estará representado por Tom Grennan.

Dependiendo de la jerarquía e historia de cada equipo, algunos comenzarán desde Primera Ronda, mientras que otros ya clasificaron automáticamente a los octavos de final. El 25 de abril se disputarán las semifinales y final del torneo. Será eliminación directa.

Por último, los encuentros de FIFA 20 se transmitirán en los canales de Youtube y de 'Twitch' de la Premier League.

21 de abril, 6:00 a.m. (hora peruana)

1A John McGinn (AVL) vs. Neal Maupay (BHA)

1B Josh Franceschi (ARS) vs Nathaniel Chalobah (WAT)

1C Dwight McNeil (BUR) vs Ryan Fredericks (WHU)

1D Philip Billing (BOU) vs Angus Gunn (SOU)

22 de abril, 6:00 a.m, (hora peruana)

2A Raheem Sterling (MCI) v Wilfried Zaha (CRY)

2B Tom Grennan (MUN) v Trent Alexander-Arnold (LIV)

2C Reece James (CHE) v Andre Gomes (EVE)

2D Moussa Sissoko (TOT) v Christian Atsu (NEW)

23 de abril, 6:00 a.m, (hora peruana)

2E Diogo Jota (WOL) v Wilfred Ndidi (LEI)

2F Todd Cantwell (NOR) v Lys Mousset (SHU)

2G Ganador 1A v Ganador 1D

2H Ganador 1B v Ganador 1C

24 de abril, 6:00 a.m. (hora peruana)

CF1 Ganador 2B v Ganador 2D

CF2 Ganador 2C v Ganador 2A

CF3 Ganador 2E v Ganador 2F

CF4 Ganador 2G v Ganador 2H

25 de abril, 9:00 a.m. (hora peruana)

SF1 Ganador CF1 v Ganador CF2

SF2 Ganador CF3 v Ganador CF4

Final Ganador SF1 v Ganador SF2

