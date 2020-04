Policía de India usa PUBG para crear conciencia por COVID-19

En este periodo de aislamiento social los videojuegos han repuntado en popularidad. Hemos visto como es que récords de espectadores han sido superados en Twitch e incluso que Steam ha recibido más jugadores que en cualquier otra época.

India, uno de los países más poblados del mundo, también ha visto recientemente un pico en su cantidad de usuarios dedicados a los videojuegos. ¿Su juego favorito? El battle royale para smartphones PUBG Mobile es el que lidera en las preferencias.

La influencia de este juego es tan notoria que es bastante raro que un indio, con menos de 25 años, no sepa acerca de este fenómeno del battle royale que ha tomado por asalto al país asiático.

Pues haciendo alarde de su cercanía con las masas y la juventud, la policía de Bombay (o "Mumbai", como le dicen ellos) ha decido concientizar a los ciudadanos que tienen bajo su cargo a que se queden en casa. Y no se le ocurrió mejor idea que usar a PUBG como recurso para su analogía.

Bombay es la ciudad más poblada de la India con más de 14 millones de habitantes, eso quiere decir que una pandemia como la actual es un tema serio. Al usar un videojuego como parte de tu campaña de concientización se asegura llegar a los más jóvenes e incluso a sus padres en forma de una anécdota.

De hecho, esta no es la primera vez que la policía de Bombay hace un guiño a PUBG en redes. Muchos usuarios recuerdan este otro tuit en donde se le insta a los ciudadanos que usen cascos cuando usen transporte motorizado.

Care so much for your head in your virtual life and not in real? Not the best game plan! No area may be safe without a helmet, so you must wear one #SafetyFirst #WearAHelmet pic.twitter.com/sZIduSkz5D