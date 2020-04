Death Stranding: versión de PC se retrasa por COVID-19

Death Strading, el más reciente videojuego hecho por el afamado director Hideo Kojima, no llegará a PC en la fecha programada inicialmente. Como todos recuerdan, este juego salió en PlayStation 4 el año pasado y posteriormente se anunció que llegaría a PC a principios de junio de este año.

Lamentablemente, el imprevisto que ha causado el brote del COVID-19 ha provocado un cese de las labores como se tienen acostumbradas en Kojima Productions, el estudio que desarrolla Death Stranding. Sin embargo no todo está perdido, ya que una fecha nueva de salida fue anunciada.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el equipo de Kojima Productions hizo un comunicado en donde se indica el motivo de este retraso.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj