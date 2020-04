Nuevo Call of Duty este año, pero no será reinicio de Black Ops

Hay muchas franquicias de videojuegos que deben lanzar sí o sí una nueva entrega por año. Tenemos los juegos de PES por parte de Konami, Just Dance de Ubisoft y los títulos de deportes hechos por EA como Madden y FIFA cuyas ventas prácticamente están aseguradas.

Por el lado de los first-person shooters (FPS), siempre podemos contar con un nuevo juego de la franquicia Call of Duty llegando a tiendas de todo el mundo en el último trimestre del año. Así ha sido desde el año 2004 y tal parece que, con todo y COVID-19, eso no cambiará este año.

Jason Schreier es un columnista con mucho conocimiento de la industria de los videojuegos. Recientemente salió del portal Kotaku y ahora está trabajando en Bloomberg News en el área que le compete.

Ayer publicó un artículo en la web del New York Times acerca del impacto del COVID-19 y la industria de los videojuegos. En su escrito nos habla de retrasos y la forma en como es que algunos estudios se adaptan a trabajar desde casa. Sin embargo, las "franquicias grandes" no se verían afectadas por esta situación.

Entre esas franquicias grandes figura "Call of Duty" de Activision. Schreier afirma que, de no haber inconvenientes, de todos modos veremos un nuevo título de este FPS en la primavera (para nosotros) de este año. Posterior a ello estuvo respondiendo algunas preguntas en Twitter.

As of right now it's still planned for fall, but nobody knows what's going to happen in the coming months!