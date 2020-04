Fortnite: skins y cosméticos filtrados del parche v12.41 [GALERIA]

A medida que pasan los días, el hype en Fortnite viene en aumento por el próximo concierto in-game de Travis Scott , el cual comenzará este 23 de abril. Los jugadores además podrán vestirse y lucir como el rapero en el juego con su skin de la serie Icon.

Epic Games ha enviado una gran cantidad de nuevos cosméticos con la actualización v12.41 el día de hoy, y los jugadores tendrán acceso a todos ellos conforme vayan pasando los días y vayan apareciendo en la tienda.

Fortnite v12.41 skins filtradas

La última actualización de Fortnite se trata de Travis Scott. El artista de rap nominado al Grammy recibirá dos máscaras en el juego solo unos días antes de su concierto en la isla Fortnite.

La skin de Travis Scott presenta al rapero sin camisa, mostrando sus tatuajes. También hay una máscara de Astro Jack, inspirada en su álbum Astroworld, y que sigue el tema de su próximo show en Fortnite. La máscara Astro Jack vendrá con estilos diferentes para que los jugadores también pueden lucir.

Si no eres fanático de Travis Scott, no te preocupes. Pronto se lanzarán otras dos máscaras⁠: Point Patroller y Rue. Rue forma parte del conjunto Lil 'Red, y presenta variantes rojas y negras, mientras que Point Patroller no forma parte de ningún skinline.

Skins and backblings pic.twitter.com/Pd7o5RrSdU — Lucas7yoshi // leeks (@Lucas7yoshi) April 21, 2020

Fortnite v12.41 picos y planeadores filtrados

Si recoges las máscaras de Travis Scott, habrá un pico perfectamente hecho para combinarlo. El pico Diamond Jack está forrado con diamantes por todas partes, con adornos de color rojo fluro para arrancar.

También podrás dar un paseo en Astroworld con el planeador Astroworld Cyclone que llegará a la tienda en los próximos días. También viene un pico para el set de Lil 'Red llamado Thorn. Al igual que Rue, tendrá una variante roja y negra, por lo que puede elegir una a su gusto.

Fortnite v12.41 filtrados envolturas y pantallas de carga

Para rematar el aspecto de Travis Scott, los fanáticos del artista de rap podrán recoger la envoltura de armas de Goosebumps. Nombrado después de su éxito de 2016 con Kendrick Lamar, la envoltura presenta una mezcla de azul, amarillo y naranja, que se desvanecen entre sí en todo el cuerpo de todas sus armas.

También hay tres pantallas de carga especiales que puedes recoger como parte del concierto de Travis Scott y sus desafíos asociados. Las pantallas de carga Astrowild, Cosmic Revolution y Astrothunder decorarán tu juego con éxitos de color y también un par de retratos del rapero.

Además de estos cosméticos filtrados, estarán disponibles nuevos gestos, aerosoles y backblings, para que pueda disfrutar del concierto en el juego de Travis Scott en los próximos días.

Leaked Travis Scott emotes! pic.twitter.com/VWK8eZSJKD — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 21, 2020

La actualización v12.41 de Fortnite acaba de salir, por lo que tendrá que esperar y ver en los próximos días para que aparezcan los nuevos artículos en la tienda.

