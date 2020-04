League of Legends: Mid-Season Invitational habría sido cancelada

El Mid-Season Invitational de League of Legends ha sido cancelado, según un nuevo informe. Travis Gafford, un experto y periodista de LCS, hizo la declaración en su programa Hotline League en Twitch anoche después de afirmar que estaba "bastante confiado" en el rumor.

Hace dos semanas, Riot Games anunció que posponía el torneo de mayo a julio debido a la actual pandemia de coronavirus, para que los equipos tuvieran la "mejor oportunidad de ver levantadas las restricciones de viaje".

Pero si este rumor es válido, no veremos un torneo internacional de League of Legends hasta Worlds 2020, que está programado para el otoño de este año. El rumor ha sido acreditado por el jugador de Cloud9, Yasin ‘Nisqy’ Dincer, quien dice que el equipo predijo que esto podría suceder.

"Me siento un poco mal", le dice Nisqy a Gafford en el programa. “Esto apesta porque uno de nuestros objetivos era ganar la división y luego llegar a MSI y mejorar desde allí. Pero sabíamos que no sería posible. No creo que sea una gran sorpresa para nosotros ".

Si es cierto, esta será la primera vez en seis años que no tendremos un Mid-Season Invitational. Un torneo internacional jugado en línea también es poco probable debido a la cantidad de regiones que participan.

Esto es sin duda particularmente molesto para Cloud9, quien recientemente se aseguró un lugar en la clasificación para el MSI de este año después de ganar el 2020 LCS Spring Split contra FlyQuest. Hablando sobre el rumor en Hotline League, el equipo tenía la sensación de que sería cancelado debido a eventos mundiales.

Riot Games aún no ha comentado nada sobre el rumor, por lo que es importante tomar esto con pinzas, aunque no sería exactamente un gran shock considerando la cantidad de cancelaciones que ya hemos tenido a lo largo del año, este sería solo uno más a la lista de League of Legends.

