Call of Duty: Modern Warfare/Warzone conoce al nuevo operador que se une a la batalla

Con la Temporada Tres de Call of Duty Modern Warfare en su segunda semana, uno de los rumoreados nuevos operadores hace por fin su aparición. A este personaje ya lo habíamos visto desde el inicio de esta temporada cada vez que el juego iniciaba, se trata del letal "Ronin".



Foto: Activision

Este fue uno de los operadores que vimos en la imagen promocional de la Temporada Tres cuando se reveló formalmente. Desde hoy estará disponible y te contaremos como obtenerlo y añadirlo a tu colección de operadores.

Daniel "Ronin" Shinoda es el nuevo operador que acaba de llegar a la Temporada Tres y que engrosará las filas de los operadores disponibles. El único método conocido para obtenerlo es a través de la tienda dentro del juego.

The one-man army.



The Ronin Operator Bundle is available now in #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/fOmweSNbDE