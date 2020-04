Valorant: Streamer encuentra bug que te cambia al equipo rival [VIDEO]

Ha habido muchos errores y fallas durante la versión beta cerrada actual para el nuevo juego de disparos en primera persona de Riot Games, Valorant. Pero la creadora de contenido de Cloud9, Vienna, experimentó un error que la convirtió en una verdadera doble agente para su equipo.

La streamer de League of Legends jugaba algo de Valorant junto a Can 'Closer' Çelik de Golden Guardians, el apoyo de la Academia C9 David "Diamond" Bérubé, Omran "Viper" Shoura y una variedad de streamers que vieron cuando se desconectó al final de su partida.

Cuando se volvió a conectar al juego, se dio cuenta de que había aparecido en el equipo enemigo. Tampoco era Sage, como había elegido antes del partido, sino que era Sova.

.@PlayVALORANT I JUST GOT DCED IN MY 11-12 VALORANT GAME, THEN PLACED ON THE ENEMY TEAM AS A DIFFERENT CHARACTER. Secret Agent BTW pic.twitter.com/T5eMRhb9fp