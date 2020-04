Fortnite: completa los desafíos Astronomical de Travis Scott

Fortnite se actualizó a su versión 12.41 y, si bien no ha traído la cantidad de novedades que tal vez todos esperaban, podremos completar una serie de desafíos para incrementar los items en nuestro guardarropa.

Bring the rage on stage 🤘



Complete all Travis Scott’s Astronomical Challenges to unlock the iconic Rage emote! pic.twitter.com/0k9PJXpS52