Fortnite: Los jugadores muy pronto podrán ‘nadar’ bajo el agua

El último parche v12.41 de Fortnite ha traído bastante contenido importante y los "leakers" (filtradores) han encontrado una animación nadando bajo el agua. Si bien esto puede ser una nueva mécanica, ¿podría ser parte del nuevo evento?

La actualización llegó el 21 de abril con importante contenido sobre el evento "Astronomical" de Travis Scott con bastantes detalles. Pero, los cambios dentro del juego no se han notado lo suficiente como para ver esta animación de nado incorporarse.

La animación ha sido mostrada por Skin-Tracker en su cuenta de Twitter, donde vemos a la apariencia de Jonesy que está nadando bajo el agua. Lo que no sabemos es cómo podríamos conseguir potencia para salir rápido a la superficie.

Además, esta animación del jugador nadando es muy diferente a las encontradas dentro del juego. Esto ha hecho especular a los jugadores del juego de Epic Games, llegando a la conclusión que unas nuevas mecánicas estarían por llegar pronto al juego.

Example: Will show more when everything else is done pic.twitter.com/MHlYkjGtVS

Sin embargo, la emoción por ver a los jugadores peleando bajo el agua no parece ser realidad por ahora ya que Epic no lo utilizará para ello. Un ‘leaker’ más confiable iFireMonkey publicó las señas del juego del evento Astronomical y, alerta de spoiler, una de ellas se relaciona con nadar bajo el agua.

*EVENT INFO LEAK*



Here are all the Gameplay Cues regarding what will happen during the event. pic.twitter.com/bnz3FYEkAS