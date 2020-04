Valorant es solo una parte de lo prepara este año de Riot Games

Si no lo has notado, hay un nuevo juego de disparos en primera persona que toma ha tomado el gaming por asalto. Nos referimos de Valorant, el primer título de Riot Games que no está ambientado en el universo de League of Legends.

El paralelo más cercano es Counter-Strike: Global Offensive. Casi todos los que han jugado el juego dicen que el movimiento y los disparos basados ​​en contracciones se sienten similares a la popular franquicia de Valve.

El colorido estilo artístico y las habilidades de los personajes, que incluyen paredes de hielo, gas venenoso y minas de viaje, también han hecho comparaciones con Overwatch de Blizzard. Pero si bien puede parecer Overwatch, no debe esperar demasiadas armas y finalizadores exagerados.

La respuesta de los primeros evaluadores ha sido positiva. Y algunos jugadores profesionales, incluido Harrison "Psalm" Chang, el subcampeón de la Copa Mundial de Fortnite el año pasado, han dicho que cambiarán al juego a tiempo completo.

Hace unas semanas, Riot lanzó un programa beta cerrado con varios streamers, influencers y equipos de esports y usando la etiqueta de 'Drops activados' de Twitch, espectadores aleatorios recibirán una clave para jugar la beta. Esa decisión ha mantenido la audiencia y el interés general bastante altos.

No sabemos si Valorant será un éxito cuando realmente se lance. Pero los primeros signos son positivos, y con la administración de Riot Games, hay una buena posibilidad de que se convierta en un deporte pesado como CS: GO, Call of Duty y Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Sin embargo, Valorant es solo una parte de lo que Riot Games ha planeado para 2020.

Legends of Runeterra

El juego de cartas digital se anunció el año pasado y se lanzó en versión beta abierta hace unos meses. Por ahora, es una PC exclusiva, aunque la versión final, que se lanzará el 30 de abril, también estará disponible en dispositivos Android e iOS.

Ya hay un montón de juegos de cartas digitales para elegir, incluidos Hearthstone, Gwent, Magic: The Gathering Arena, The Elder Scrolls: Legends, Artifact e incluso una versión en línea del Juego de cartas coleccionables de Pokemon.

Entonces, ¿por qué prestarle atención a Legends of Runeterra? Por un lado, está repleto de cartas y referencias generales al universo de League of Legends. Entonces, si eres fan del MOBA de Riot Games, o tienes algún interés en los campeones y la tradición del juego, podría despertar tu interés.

Por otro lado, tiene una economía posiblemente más justa. Legends of Runeterra no se basa en paquetes de refuerzo digitales llenos de cartas al azar, por ejemplo. En cambio, tiene algo llamado comodines, que se puede ganar de forma gratuita o comprar con una moneda premium.

Entonces es posible cambiar estas cartas especiales por algo específico de la misma rareza. Eso significa que no tienes que confiar en la pura suerte para obtener una carta crítica para tu próximo mazo.

Teamfight Tactics

Si las cartas no son lo tuyo, también hay Teamfight Tactics. La batalla estratégica, inspirada en el popular mod de ajedrez automático de Dota 2, se lanzó en PC y Mac a través del cliente de League of Legends el año pasado. Fue un gran éxito, y el mes pasado Riot lo lanzó como un juego independiente para iOS y Android.

Sin embargo, si prefiere el MOBA clásico, buenas noticias: una versión especial llamada Wild Rift llegará a consolas y dispositivos móviles a finales de este año. El juego podría tener su propia base de jugadores próspera, por supuesto, como Arena of Valor y otros MOBA táctiles.

Pero también podría alentar a los recién llegados a probar la versión original de escritorio, fortaleciendo la comunidad de más de una década y la principal fuente de ingresos de Riot.

Otros proyectos de Riot Games

El desarrollador de League of Legends también está preparado para trabajar con socios externos. Ya se ha encargado Arcane, una serie animada de televisión ambientada en el universo de League of Legends. No tenemos una fecha de lanzamiento exacta, pero un avance temprano sugirió que saldría este año.

También está Riot Forge, una iniciativa que permitirá a desarrolladores externos hacer juegos con la licencia de la Liga. Hasta el momento se han anunciado dos títulos, Convergence y Ruined King. Ninguno tiene fecha de lanzamiento, pero es posible que al menos uno salga este año.

No nos olvidemos de League of Legends profesional. Los deportes electrónicos están en el centro de atención en este momento. Si bien todos los deportes tradicionales están cerrados, la Liga profesional de LoL de alguna manera organiza juegos cada semana, atrae espectadores y cumple con sus acuerdos de publicidad y patrocinio.

Las cuatro ligas principales de League of Legends, la LCS en América, la LEC en Europa, la LPL en China y la LCK en Corea, están avanzando con versiones en línea de sus respectivas divisiones de primavera.

Esa es la primera de las dos mini temporadas que tienen lugar antes del Campeonato Mundial. Las finales de primavera divididas para cada liga generalmente se juegan en estadios enormes, pero eso obviamente no sucede.

Y claro, ha habido toneladas de pequeños problemas de producción, como micrófonos silenciados y niveles de audio inestables. Teniendo en cuenta que los deportes electrónicos son una industria bastante volátil, League of Legends se ha mantenido sorprendentemente estable durante la pandemia de coronavirus.

En resumen, no te distraigas que Riot Games viene fuerte. Independientemente de cómo juegues, ya sea en una PC, consola, dispositivo móvil o una combinación de los tres, verás y escucharás muchas de sus cosas.

La audiencia de esports de la Riot Games también podría crecer aún más a medida que las personas se quedan adentro y buscan algo que pueda rascarse la misma picazón que su equipo favorito de fútbol o baloncesto.

Por supuesto, no hay garantía de que ninguno de los nuevos proyectos de Riot Games, incluido Valorant, despegue y encuentre el mismo éxito que League of Legends. Pero quién sabe, al menos uno de ellos podría convertirse en tu próxima obsesión.

Fuente: engadget.com

