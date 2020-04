Steam: hackean servidores de Counter Strike y Team Fortress 2

En el pasado algunos juegos, incluso items de Valve, se vieron afectados por temas de fugas de información privada. Ahora está volviendo a suceder gracias a un mallware cuyo origen es desconocido pero se encuentra dentro del código fuente de algunos títulos de la plataforma Steam.

Lo que se sabe hasta ahora es que los código fuente de Counter Strike: Global Offensive Operation Hydra y el de Team Fortress 2 de Jungle Inferno han sido filtrados y por ello están consiguiendo información personal de los usuarios que se encuentren conectados a algunos servidores de estos juegos.

Para entender un poco, un código fuente de un programa informático o software es un conjunto de línea de código fuente (líneas de texto) con los pasos que debe seguir una computadora para poder ejecutar un programa en particular.

La filtración de esta información sensible (código fuente) debe poner en alerta a los jugadores, pues básicamente ahora son más vulnerable en partidas multijugador. Mientras estás jugando en linea es posible que alguien pueda instalar un virus en su máquina simplemente estando en el mismo servidor.

Los ítems de los juegos mencionados y la información de perfil de Steam también están siendo afectados aparentemente. Es por ello que por su seguridad y de su cuenta de Steam, aconsejan esperar hasta que se resuelva este problema. No sabemos cuánto tiempo será pero estaremos atentos al comunicado de Valve.

Advice from me for now:



1) DO NOT PLAY @TeamFortress RIGHT NOW, THERE'S SOME RCE EXPLOITS IN THE ENGINE THAT COULD ALLOW MALICIOUS CODE TO RUN RIGHT NOW



2) Be wary of what you do atm, until there's any official response from Valve, take everything with a grain of salt.