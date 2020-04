Dota 2: Patricio Parodi es ‘gankeado’ por Flavia Laos en stream en vivo [VIDEO]

En esta época de cuarentena pasar el rato jugando videojuegos es algo normal para muchos gamers como el caso de Patricio Parodi. Él está realizando streams (transmisiones) de sus partidas de Dota 2 en vivo y tiene alrededor de 1000 personas observando sus aventuras en ranked.

Apodado como "patolord" por su comunidad de Dota 2, ha estado jugando muy tranquilo y hasta liderando la partida de su equipo. Cuando de manera sorpresiva apareció su pareja, Flavia Laos, para jugarle una broma pesada.

Flavia Laos "gankea" a Patricio Parodi en pleno stream de Dota 2

En Dota 2 el término "gankeo" se refiere al acto de moverse sigilosamente dentro del mapa y atacar a un oponente desprevenido. Esto se puede apreciar en el siguiente video, cuando Patricio estaba en una pelea importante y de repente apareció Flavia Laos para hacerle una broma pesada:

Video subido por AD Gamer, el suceso ocurre en el minuto 5:00

El "patolord" tuvo que retroceder su héroe de inmediato, pues no podía jugar con la cara tapa con espuma de afeitar y pidió a sus compañeros un momento que pongan pausa a la partida. En la escena veíamos a su pareja celebrar la victoria de la broma, pero no lo dejó allí porque incluso se puso a jugar su partida.

Flavia saludó a las personas que estaban mirando la transmisión y dijo: "jugaré su partida de lol", recordemos que él es fanático de ese juego y ambos son del mismo género. Una vez que se reconectó a la partida, no sabía como mover el héroe y se puso a apretar cualquier botón. Los seguidores que habían hecho equipo con Parodi estuvieron riéndose por lo que le pasó al streamer.

Unos instantes después, regresó Patricio luego de lavarse y cambiarse (había sido cubierto de espuma en su cabeza y cara, incluso afectando sus headsets) para terminar su partida que ya tenía gran ventaja a su favor. Luego de limpiar sus audios dijo lo siguiente a su pareja:

Patricio: Me voy a vengar te lo juro que me voy a vengar amor, esto no se va a quedar acá.

Flavia: ¿Qué tal la partida? ¿Te gané puntos?

Patricio: Ahora me van a meter la voltis por tu culpa.

Flavia: Uyayay pobrecito...

¿Por qué Flavia Laos le hizo esta broma a Patricio Parodi?

Ese mismo día en su cuenta de TikTok había compartido un video, donde el "Patolord" le hizo una broma pesada al reventarle un huevo crudo en su cabeza. Ante esta afrenta, ella estuvo anunciando que pronto se vengaría mientras lo grababa jugando, los hechos ya lo vimos en el video de arriba.

Patricio sigue haciendo sus transmisiones de videojuegos a través de su fanpage aquí.

