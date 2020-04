Valve habla acerca de filtración del código fuente de Counter Strike

La obtención ilícita del código fuente de Counter Strike: Global Offensive y Team Fortress 2 desató revuelo en internet desde temprano. Muchas personas advertían del potencial peligro que esto significaba para sus cuentas de Steam, por cierta vulnerabilidad encontrada en esas líneas de código.

Don't play Apex

Don't play Team Fortress 2

Don't play Counter Strike

Don't play Garry's Mod

Don't play Left 2 Dead

Don't play ANYTHING that runs with Source



Please, stay safe and uninstall these games. If you have any valuable items look for a backup go private. — Mitsu 💙✨ (@MitsukiLynn) April 22, 2020

La preocupación llegó a tal punto que incluso algunos usuarios hasta recomendaban no jugar en línea ningún título que use el motor gráfico de Valve: Source Engine. Afortunadamente todo tuvo un final feliz y, a través de la cuenta oficial de CS:GO en Twitter, se pusieron paños fríos sobre este asunto.

We have reviewed the leaked code and believe it to be a reposting of a limited CS:GO engine code depot released to partners in late 2017, and originally leaked in 2018. From this review, we have not found any reason for players to be alarmed or avoid the current builds. — CS:GO (@CSGO) April 22, 2020

Es con este tuit que el equipo responsable de CS:GO nos informa que el código fuente, aquel que está circulando en internet, fue de distribución limitada a sus socios en 2017 y que se filtró hace casi dos años. Por lo tanto, no hay motivo para preocuparse si es que juegan con la versión más reciente.

As always, playing on the official servers is recommended for greatest security. — CS:GO (@CSGO) April 22, 2020

De todos modos, la cuenta de CS:GO nos aconseja jugar en servidores oficiales. De esa manera, tanto nuestro juego y nuestra cuenta de Steam, no estarán a merced de hackers u otras personas malintencionadas.

We will continue to investigate the situation and will update news outlets and players if we find anything to prove otherwise. In the meantime, if anyone has more information about the leak, the Valve security page (next tweet) describes how best to report that information. — CS:GO (@CSGO) April 22, 2020

Es así como Valve reafirma su compromiso con sus apasionados fans, indicando que seguirán investigando el caso y que nosotros seremos los primeros en enterarnos de alguna irregularidad. Como siempre, a través de los canales oficiales de la compañía como la Página de Seguridad de Valve.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!