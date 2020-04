Call of Duty: Modern Warfare multiplayer gratis el fin de semana

El modo multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare será de acceso gratuito desde mañana al mediodía hasta el lunes 27 a la misma hora. En este tiempo de cuarentena extendida para evitar la propagación del coronavirus, ya tenemos una excusa para pasarla bien con toda la acción bélica de este shooter.

Durante estos tres días, los jugadores que ya hayan descargado Call of Duty: Warzone, tendrán acceso a los distintos estilos de juego presentes en el modo multiplayer de Modern Warfare. Domination, Hardpoint, Headquarters y más, estarán gratis para todos.

Este anuncio se hizo público a través de la cuenta oficial de Call of Duty en Twitter. Esta es la oportunidad perfecta para probar los loadouts y otras armas que poseas con el fin de añadir más variedad a tu estilo de juego.

Prep the squad. #ModernWarfare Multiplayer Free Access Weekend is coming to #Warzone. pic.twitter.com/7j3s5ODVkL