Steam: actualización confirma suscripciones y puntos de recompensa

La confirmación de que Valve se compromete a lanzar un cliente funcional y universal en todos los sistemas operativos ganó fuerza con la última actualización del cliente actual de Steam.

Los archivos muestran que grandes extensiones de los scripts de Steam, formados por el código utilizado para mostrar, ocultar y animar ciertas funciones de Steam, fueron alterados. Una característica completamente nueva también se filtró en la actualización de Steam, y se llama Steam Rewards.

Solo hay una pista de para qué se usarán los puntos de Steam Reward, ya que sabemos que los usuarios podrán ver la cantidad total de puntos que tienen cuando salgan de Steam Store.

Junto con una entrada para el número total de puntos, otro bloque de código se denomina "steam_rewards_possible_savings". Es seguro asumir que estos puntos se utilizan para descontar compras y que se pueden obtener gastando dinero en la tienda digital de Steam.

También es posible que los puntos estén directamente vinculados al modelo de suscripción de Steam. Más archivos que dictan cómo funciona Steam Store tenían nuevas entradas que describían diferentes marcos de tiempo a los que un usuario podía suscribirse.

Si bien, Steam nunca antes había ofrecido un programa de recompensas, Valve se ha asociado con editores para entregar cupones que otorgan un porcentaje de descuento en un juego en particular.

Los archivos de diseño también tenían una referencia al fondo utilizado para el cuadro que contiene el total de puntos de recompensa de un jugador, como se ve a continuación:

Tanto Steam Rewards como Steam Subscriptions son grandes ofertas por sí mismas. La capacidad de aplicar descuentos a los juegos con puntos de recompensa, como sugiere el archivo, catapulta automáticamente a Steam al primer lugar en lo que respecta a la distribución digital.

Microsoft podría asociarse con Steam

Microsoft es una adición interesante que se ve en la información filtrada. Con el lanzamiento de Windows 10, Microsoft estaba decidido a enfrentarse a Valve en el juego de distribución digital a través de la tienda de aplicaciones de Windows.

Ese plan fracasó miserablemente, ya que los usuarios se negaron a descargar juegos de la tienda de Windows. No pasó mucho tiempo antes de que Microsoft recurriera a sus vecinos en Steam para distribuir un juego clásico.

El lanzamiento ampliado de Halo: The Master Chief Collection marcó la muerte de la tienda de aplicaciones de Windows como una plataforma de juegos. Cuando el título apareció en Steam con contenido exclusivo para el título de Valve, Counter-Strike: Global Offensive, estaba claro que Microsoft y Valve habían llegado a un acuerdo.

¿Y quién mejor para mostrarle a Valve las cuerdas de un modelo de suscripción que la compañía que hoy cuenta con el modelo más exitoso? Xbox Game Pass de Microsoft agrupa cientos de juegos por un precio mensual con la bonificación adicional de cuatro juegos gratis al mes que pueden conservar.

Varias otras propiedades de Microsoft han aparecido silenciosamente en Steam. El anuncio más reciente reveló que Sea of ​​Thieves, el simulador pirata de Microsoft, estaba llegando a la plataforma. Etiquetado como "Próximamente", el popular juego multijugador parece que está rodando en Steam con estilo.

Microsoft ha lanzado en silencio 36 de sus títulos de primera parte en la plataforma Steam de Valve, incluidos Gears of War 5, Ori and the Will of the Wisps, Sunset Overdrive y relanzamientos de la clásica serie RTS Age of Empires.

Si Valve buscara crear un servicio de suscripción, los jugadores necesitarían una gran cantidad de juegos para suscribirse de forma similar al Xbox Game Pass. Steam Packages sería el nombre interno de Valve para lo que los usuarios suelen llamar "paquetes".

Un sitio web llamado Steam Database rastrea esos paquetes y los juegos y software dentro de ellos. Según SteamDB, Valve ha agregado juegos a paquetes a un ritmo creciente. Además, los juegos dentro del propio paquete de Steam se han actualizado con más frecuencia que en años.

El propio paquete de Valve, que consta de sus propios títulos como Half-Life, Counter-Strike y otros, se actualizó hace solo 12 días. Ahora contiene juegos que ni siquiera son propiedad de Valve, al igual que Game Pass les da a sus suscriptores acceso a algunos juegos que Microsoft no posee.

Si bien, la acalorada disputa de Valve con Epic Games ha quedado atrás recientemente, parece que Valve con Steam siempre tuvo una opción nuclear lista. En cuanto al momento de la revelación, nadie lo sabe realmente.

Fuente: win.gg

