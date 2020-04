Fortnite: evento de Travis Scott atrajo 12.3 millones de jugadores

Epic Games ha creado otro evento récord en Fortnite. El popular evento de Travis Scott, que llevó a los fanáticos de su música a un viaje musical a través del espacio y el tiempo, atrajo a más de 12.3 millones de jugadores concurrentes, eclipsando los 10 millones de usuarios que asistieron al concierto de Marshmello el año pasado.

La estrella del rap interpretó cinco canciones en el juego desde una construcción en el escenario en Sweaty Sands, pero los jugadores disfrutaron de una experiencia alucinante en el mapa y en el mundo por encima durante la duración del espectáculo, que duró aproximadamente 15 minutos.

Estos números solo tienen en cuenta a aquellos que iniciaron sesión para jugar, por supuesto. Millones más se sintonizaron en línea en plataformas de transmisión como Twitch, YouTube, Mixer y más para ver el programa en su totalidad. Además, con cuatro shows más en camino, el récord podría romperse nuevamente.

Scott también sintonizó anoche y estaba encantado con el producto final. "Honestamente, hoy fue uno de los días más inspiradores", dice en Twitter. “Amo a cada uno de ustedes chicos. Y sé que los tiempos son extraños para nosotros (...) Los amo con todo mi cuerpo ”

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc