Dragon Ball Z Kakarot: su primer DLC llega la próxima semana

Dragon Ball Z Kakarot nos presenta su primer contenido descargable por todo lo alto. Bajo el nombre de "El despertar de un nuevo poder - Parte 1" este nuevo contenido llegará a todo el mundo el día martes 28 de abril.

New screenshots for DLC: A New Power Awakens (Part 1) are here! #DBZK



Train with Whis to awaken SSG and challenge Beerus The Destroyer! Experienced players can battle him at level 250! DRAGON BALL Z: KAKAROT is available now! https://t.co/oImRDDq56z pic.twitter.com/yz1UbL6A3d