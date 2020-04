Niño de 5 años es todo un prodigio en Call of Duty: Warzone

La comunidad que se ha formado en torno a Call of Duty: Warzone ha recibido con asombro entre sus filas al jugador más joven del mundo. Conozcan a RowdyRogan, un niño de tan solo 5 años que se ha convertido en una promesa dentro de los esports.

Bajo la supervisión de su padre, Rogan tiene su propio canal de Twitch en donde muestra sus habilidades en el battle royale desarrollado por Infinity Ward. Su creciente popularidad ha rendido frutos, al punto de colaborar con otros jugadores profesionales.

Su talento dentro del juego habla por sí solo. Precisamente es ese talento el que dejó sin habla a todos que dudaban de lo altamente letal que puede ser dentro del campo de batalla de Verdansk.

5 Year Old 1v1 @FaZeApex snipers on Rust. The vibes on tonight's #STREAM were 💯. https://t.co/bFjqn3Ef5d Teaser clip for full video dropping soon. #FaZeUp #Warzone #CallofDuty #twitch pic.twitter.com/AFcXty8awK

Muchas personas dudaban que era Rogan quien estaba al mando durante sus mejores jugadas, sin embargo su padre tuvo a bien colocar una cámara aparte centrada en sus manos. Es de esta manera que no queda duda alguna de su eficiencia en Call of Duty: Warzone.

Como dijimos líneas más arriba, Rogan ahora se está codeando con la realeza de los esports en colaboraciones. Justamente ayer estuvo en un stream con Swagg de FaZe Clan. Aquel stream fue muy cuestionado por algunos usuarios que esgrimían el argumento de la edad del menor y la violencia en el juego.

5 Year Old Prodigy teams up with @Swagg from @FaZeClan to destroy in #Warzone #CallofDuty live on #twitch at 11:30AM PST. Tune in and support the kids dream of one day being the best!! #FaZeUp pic.twitter.com/4xrIGfkIBD