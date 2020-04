Call of Duty: Modern Warfare se renueva la próxima semana

Call of Duty: Modern Warfare continuará viendo cambios dentro de su playlist del modo multijugador. El equipo de Infinity Ward ha reafirmado de esta forma el compromiso con su fanaticada al escuchar sus pedidos a través de las redes sociales.



Foto: Infinity Ward

Los cambios llegarán a partir del día 28 de abril cuando llegue el siguiente parche importante a Modern Warfare. En el caso de los usuarios de Xbox One y PlayStation 4, un nuevo pack de datos (alrededor de 15 GB.) estará disponible en esa misma fecha.

Dentro de las novedades que veremos en el playlist, estará el tan pedido "Shoot the Ship". Esta opción le permite a los jugadores enfrentarse en los mapas "Shoot House" y "Shipment" en varios modos de juego. En esta ocasión se añadirá Cranked y Grind para hacer aún más divertido el asunto.

Recordemos que los desarrolladores de Modern Warfare siguen vigilantes y han puesto énfasis en decir que los tramposos no tienen lugar en su juego. Hace unos días se reveló la particular medida que han implementado tanto en este juego como en Warzone.

El modo multiplayer de este juego actualmente se encuentra de libre acceso desde ayer y permanecerá así hasta el lunes 27 al mediodía. En este tiempo de cuarentena extendida para evitar la propagación del coronavirus, ya tenemos una excusa para pasarla bien con toda la acción bélica de este shooter.

Prep the squad. #ModernWarfare Multiplayer Free Access Weekend is coming to #Warzone. pic.twitter.com/7j3s5ODVkL