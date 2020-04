Dota 2: Truckbutt, el nuevo héroe inspirado por Marc Laidlaw [FOTOS]

En estas épocas, los jugadores de Dota 2 están muy ansiosos por la salida del Battle Pass y la posible llegada de nuevo contenido al juego. El conocido escritor de Half-Life, Marc Laidlaw, anteriormente hizo colaboraciones con el MOBA de Valve y ahora estaría creando un nuevo héroe.

Pues, años atrás estuvo liderando el lore de Dota 2 creando las historias de los héroes y los eventos del videojuego. En la actualidad, Marc ya no trabaja para Valve y en su cuenta de Twitter ha dicho que está trabajando en un nuevo héroe y ha sido contratado por poco tiempo para crear un héroe llamado "Truckbutt".

Esta oportunidad de volver a trabajar con Icefrog junto a sus compañeros Dhabíḥ y Matt T. Wood para compartir su nuevo concepto de héroe a la luz. Marc ya tiene listo el nombre del héroe, pero le falta los posibles diálogos para "Truckbutt". Esto dijo en su Twitter:

Nobody's asking, but the one thing that might tempt me back to do short-term contract work for @valvesoftware would be a chance to work with @dhabiheng and @matttwood, and Icefrog of course, on creating the new Dota 2 hero: Truckbutt. I'm already working on dialog: