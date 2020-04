Conoce la mercadería de Fortnite y Cactus Jack de Travis Scott

Fortnite aún sigue sintiendo el efecto del tremendo concierto que se dio lugar dentro de su isla. Travis Scott se encuentra más que feliz y se tomó un tiempo dentro de su agenda para dirigirse a su público con una sorpresa: la colección de mercadería de su sello discográfico Cactus Jack y Fortnite.

CACTUS JACK x FORTNITE COLLECTION. LIVE IN YOUR WORLD, RAGE IN OURS https://t.co/AJ4e7OI3tq pic.twitter.com/cx90wiHUqQ — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) April 24, 2020

Estos productos están a disposición de sus fans desde ayer y dentro de su catálogo, alojado en su web oficial, vemos items que van desde camisetas hasta figuras de acción, bien detalladas, con motivos de esta colaboración.



Foto: Jazwares

Algo que ha llamado la atención de muchas personas es la predilección de Scott por los videojuegos. No solamente es un ávido jugador de Fortnite, sino que también tiene aprecio por algunos sistemas de entretenimiento de hace unas generaciones.

Eso se hace patente en la estética elegida para su colección Cactus Jack que está claramente inspirada en el logo americano de Super Nintendo y el lema "Live in your world, rage in ours", que es un claro guiño al slogan de la consola PlayStation 2 cuando se promocionaba con "Live in your world, play in ours".



Foto: Hasbro

Fortnite x Travis Scott último día de concierto

Si te perdiste el concierto de Travis Scott en Fortnite, hoy es tu última oportunidad para verlo y experimentar lo que millones vieron en vivo. Compartimos los horarios de acuerdo a tu país o región de residencia:

SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2020 CONCIERTO 4

México - Perú - Colombia - Panamá - Ecuador : 10:00hrs

Venezuela - Bolivia - Chile : 11:00hrs

Paraguay - Argentina - Uruguay : 12:00hrs

Estados Unidos : 11:00hrs (Zona ET) / 08:00hrs (zona PST)

España: 17:00hrs

SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2020 CONCIERTO 5

México - Perú - Colombia - Panamá - Ecuador : 17:00hrs

Venezuela - Bolivia - Chile : 18:00hrs

Paraguay - Argentina - Uruguay : 19:00hrs

Estados Unidos : 18:00hrs (Zona ET) / 05:00hrs (zona PST)

España: domingo 26 de abril a las 00:00hrs

Recuerda que las puertas se abren con 30 minutos de antelación. Es menester que separes bien tus tiempos si es que no quieres perderte de nada y quedarte sin lugar en el servidor. Buena suerte.

