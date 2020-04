El duelo entre Alexander-Arnold y Raheem Sterling en FIFA 20 y quién ganó la ePremier League [VIDEO]

Este sábado se dio por culminado el torneo 'ePremier League Invitational', que dejó muchos partidos vibrantes. Hoy se disputaron las llaves de las semifinales y la final. Uno de los duelos que acaparó la miradas de todos fue el choque que sostuvieron Trent Alexander-Arnold y Raheem Sterling.

Alexander-Arnold, representando al Liverpool, y Sterling, dejando la vida por el Manchester City, protagonizaron un choque de poder a poder en el FIFA 20. Ambos demostraron sus destrezas con los 'joysticks'. ¿Quién ganó? Acá te lo contamos.

Con motivo para que los hinchas no extrañen tanto el balompié inglés y a la vez recaudar fondos para hacer frente al coronavirus, la Premier League realizó un torneo de FIFA 20 con los 20 representantes de cada equipo de la Primera División. Esta se llevó a cabo desde el martes hasta hoy 25 de abril.

Este sábado se disputaron las semifinales: Trent Alexander-Arnold vs. Raheem Sterling y Diogo Jota vs Dwight McNeil, la otra llave. La que se llevó todos los flashes y dio mucho que hablar fue el primer enfrentamiento entre los representantes del Liverpool y del 'City', respectivamente.

El Manchester City, comandado por Sterling, comenzó ganando el partido y metiendo contra las cuerdas a su rival. El extremo de los 'Citizens' rompió la paridad a los 13' por medio de Sergio Agüero. A los pocos minutos llegó el segundo gol del combinado celeste.

Tal parecía indicar que la suerte estaba echada para el Liverpool de Alexander-Arnold, pero este realizó un par de cambios y lo empató sobre el final. El capitán Jordan Henderson decretó el 2-2 a los 81'. Sterling no lo podía creer, pues era consciente que podía ser eliminado.

From 2-0 down, to 2-2 🙌



A goal from the skipper sends us to Golden Goal in the #ePremierLeague Invitational semi-final ⚽️ pic.twitter.com/RmMGnVYUzu — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 25, 2020

Ambos se fueron a 'Gol de Oro' y fue ahí donde prevalecieron las piernas y las estrategias. Arnold fue el mejor y clasificó a la final, pero la suerte no lo acompañó y perdió ante Diogo Jota. El Wolverhampton se adjudicó con el 'ePremier League Invitational'.