FIFA 20: Sergio Agüero y su efusiva celebración tras ganar su primer partido en FUT Draft [VIDEO]

Sergio Agüero, artillero histórico del Manchester City, no solo es caracterizado por ser un delantero respetado en el Viejo Continente, sino también por ser un amante a los videojuegos, sobre todo al FIFA 20. Y ahora más en tiempos de cuarentena.

El 'Kun', hace unos días, tuvo un choque con el reconocido youtube español 'DjMaRiiO'. Ahora, el atacante argentino vuelve a ser noticia en FIFA 20 por conseguir su primera victoria en la modalidad FUT Draft. Al fin se le dio luego de varias lunas.

El que sigue la consigue, y Sergio Agüero puede dar fe de ello al conseguir su primera victoria en FUT Draft. El argentino sufrió hasta el último para quedarse con el partido luego de ganarle a su rival de turno en la tanda de penales.

El partido tuvo de todo: ocasiones desaprovechadas, una falta inexistente al borde del área a los 92' del complemento y una fatídica definición desde los doce pasos. Todo esto ocurrió en su último en directo en Youtube.

El 'Kun' quedó sorprendido al ver que su rival, identificado como 'Paris US', metió a la versión IF (In Form) de Aguero. Y para darle mayor peso ofensivo tenía cuatro ICONS Moments en su plantilla, entre ellos Jens Lehmann. Su rival empezó ganando el partido, pero el argentino lo empató.

En el complemento, Agüero le dio vuelta al marcador y todo indicaba que se llevaba el triunfo en los 90'. Sin embargo, el árbitro añadió tres minutos más y fue ahí que su rival aprovechó para empatarlo (2-2) con anotación de Cristiano Ronaldo.

[VIDEO: DJRecuerdos]

Desde el punto blanco, ambos fallaron un penal cada uno y, en el disparo decisivo, Hagi ('Paris US') la mandó al palo. Esto fue celebrado por el atacante del Manchester con una gran emoción. Su primera victoria en la modalidad FUT Draft.