Alinity recibe ban de 24hrs en Twitch pero ella pide que se extienda

Natalia Alinity Mogollan le ha pedido a la plataforma de streaming Twitch que extienda el ban que le fue impuesta, después de que accidentalmente mostrara su pezón durante una transmisión que realizó el fin de semana pasado.

La controvertida streamer recibió un ban de 24 horas el día 24 de abril, pero la misma 'Alinity' no cree que esta prohibición sea un castigo suficientemente largo como para lo que hizo durante su directo.

La sreamer Alinity, que ahora está en un descanso de tres días, fue atrapada después de que un intento de meter una almohada en la camisa a mitad de la transmisión pero sin duda algó salió mal.

Con las nuevas pautas comunitarias de Twitch sobre la desnudez y el escote, quedó claro que el streamer no cumplió con las regulaciones. Sin embargo, a pesar de aceptar su destino, Alinity ha ido un paso más allá y le ha pedido a Twitch que extienda su prohibición a tres días completos.

Alinity ha estado bajo un intenso escrutinio por parte de los espectadores por su comportamiento en la transmisión desde el infame incidente de arrojar gatos el año pasado.

Well I can explain you. It is really simple.

I decided to give myself a "self suspension" for 3 days.

Twitch suspended my channel for 24 hours.

I'm still not streaming until Tuesday per my own choice, but if you go to my channel it is not officially suspended anymore.