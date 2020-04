FIFA 20: Sergio Agüero y su épica reacción al fallarse un gol cantado con el "Kun" Agüero [VIDEO]

Sergio Agüero ya nos tiene acostumbrado a verlo renegar, festejar y hacer divertidas muecas en cada "en vivo" que realiza en Youtube Viral a la hora de jugar FIFA 20. En esta oportunidad, el atacante argentino casi se mata al desperdiciar una clara ocasión de gol con su propia carta.

¿Su propia carta? Efectivamente. Como es de conocimiento público, Agüero tiene en su plantilla al 'Kun' en Ultimate Team y siempre lo pone de revulsivo con la finalidad de resolver partidos. Sin embargo, en esta ocasión no se le dio al querer asegurar un encuentro.

Ya vamos viendo a qué se va a dedicar Sergio Agüero cuando cuelgue los botines: streamer. El atacante de los 'Citizens', hace unos días, fue noticia al ganar su primer partido de FUT Draft en una fatídica definición de penales. Lo festejó como un título.

Ahora, el "che" vuelve a ser viral en redes al fallar un gol con su propia carta en FIFA 20: la del 'Kun' (versión gold). La jugada inició de los pies de Messi, quien cedió el balón a Dybala y este mandó un pase a profundidad para Agüero, quien desperdició la chance de gol.

Lo épico del video no es el fallo o algún 'bug' del videojuego, sino que al instante de fallarse ese gol el 'Kun' se agarra la cabeza- como lamentándose- y el jugador también hace lo mismo. "No digan que el player no está sincronizado con el juego", "El 'Kun' la falló como en la vida real", son algunos de los comentarios que se leen.

En otros de los videos subidos por el propio 'Kun', el artillero del 'City', aparece jugando en la sala de su casa y reniega con todas las ocasiones que desaprovecha jugando Division Rivals, una de las modalidades del FIFA 20. El 'Kun' finaliza contrato con el combinado celeste en junio de 2021 y no suena descabellado verlo dedicándose al 'streaming'.