The Last of Us Part II confirma su nueva fecha de lanzamiento

Luego de casi un mes desde el anuncio del retraso de The Last of Us Part II, PlayStation hizo un breve y conciso anuncio en su blog oficial reafirmando que el juego llegará a todo el mundo durante el paso del verano (del hemisferio norte) de este año.

La nueva fecha programada para este título es el día viernes 19 de junio. Hermen Hulst, líder de Sony Interactive Entertainment, felicitó al equipo de Naughty Dog por el logro a pesar la turbulenta situación que se vive por el brote de COVID-19 en todo el mundo.

¿Las filtraciones habrán acelerado el lanzamiento de The Last of Us Part II?

Ayer, durante el transcurso de la tarde, Twitter se convirtió en un campo minado de filtraciones y spoilers de The Last of Us Part II. Muchas personas dentro de esta red social fueron bombardeadas con escenas clave de la trama de este tan esperado juego.

Todo parece indicar que la fuente de la filtración fue un disconforme miembro del staff de Naughty Dog cuya identidad y cargo aún sigue envuelto en un velo de misterio. Tal parece que la gravedad de estas filtraciones habrían provocado la reprogramación de la fecha de salida para el mes de junio.

The Last of Us 2: Desnudos y contenido sexual en el juego

La ESRB le otorga a la secuela de The Last of Us una clasificación M, la máxima clasificación para videojuegos en plataformas comerciales. ¿El motivo? Pues dentro de la clasificación podemos encontrar las causas que llevan a este veredicto:

"Sexual Content: Non-explicit depictions of sexual behavior, possibly including partial nudity.”

Es decir, The Last of Us Part II describirá de forma no-explícita comportamientos de índole sexual y podría incluir desnudez parcial. Tal y como se ve al inicio de este tráiler:

Si bien el primer juego también lucía una M en su carátula, no se apreciaba el contenido que se describe para la secuela. Por el momento no ha visto en los múltiples tráilers alguna escena que podría dar a pie al contenido descrito, así que resulta bastante particular saber que esa descripción esté presente en el juego.

