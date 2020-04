Ghost of Tsushima postergado hasta julio de este año

PlayStation nos tenía otro anuncio aparte de la nueva fecha de salida para The Last of Us Part II. Resulta que Ghost of Tsushima, el juego más reciente del equipo de Sucker Punch, ya no hará su debut a finales de junio como se tenía planeado.

As you may have seen, Ghost of Tsushima is moving out just a few weeks to July 17.



There have certainly been challenges in adapting to game development in a Work From Home environment, but thanks to an incredible effort by our worldwide team, Ghost is nearly ready for release... — Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) April 27, 2020

Ghost of Tsushima ahora tiene como nueva fecha de salida el día viernes 17 de julio de este año. Fecha que lo pone a poco menos de un mes con respecto a la recientemente asignada fecha de salida definitiva para The Last of Us Part II.

El staff de Ghost of Tsushima comentó que ha sido todo un desafío el adaptar su ciclo de desarrollo a un ambiente fuera de su oficina. Felizmente su equipo ha sabido sobrellevar este reto con entereza y el juego se encuentra cada vez más cerca de estar listo.

There are a few finishing touches to apply and bugs to squash – so we’ll put these extra couple weeks to good use.



We hope you all are staying safe. We can’t wait for you to play, and we'll have many more details on gameplay to share very soon! — Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) April 27, 2020

Sucker Punch ve con optimismo estas semanas extra de desarrollo y prometen llevar una experiencia totalmente a la altura de la calidad que nos tienen acostumbrados.

Acerca de Ghost of Tsushima

En esta aventura encarnaremos a Jin Sakai, un personaje que debe asumir una nueva identidad para salvar a su hogar: The Ghost. Nuestro protagonista fue entrenado desde pequeño por su tío Shimura, quien funge como jito (señor) de Tsushima y figura partenal de Jin.

Shimura y se preocupa cada vez más por las tácticas que Jin empieza a adaptar a medida que abandona sus enseñanzas y se convierte en The Ghost.

