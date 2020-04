Fortnite: Epic Games repartirá $ 2 millones en la FNCS Invitational

Epic Games llevará a cabo un evento de invitación en solitario para la conclusión de la Fortnite Championship Series con un premio acumulado de $ 2 millones el próximo mes según anunció el desarrollador el fin de semana en su sitio oficial.

El Invitational comenzará el 9 de mayo y tendrá lugar durante tres fines de semana, en lugar de un evento a gran escala durante unos días. Epic dijo que invitará a algunos de los mejores jugadores de cada región, pero también habrá un Open Qualifier para jugadores clasificados como campeones.

Epic invitará a los 100 mejores jugadores del Capítulo Dos, las Finales de PC FNCS de la segunda temporada, el Capítulo Dos, las Finales de Consola / Mobile FNCS de la segunda temporada, el Capítulo Dos, las FNCS de la primera temporada y las FNCS de la X Temporada.

El desarrollador también invitará directamente a 100 jugadores que considere aptos para participar en el Invitational.

The FNCS Invitational starts May 2nd, 2020 through the rest of the season. Competitors will have an opportunity to qualify to compete against the best of the best from past FNCS Grand Finals for their share of the $2 million prize pool.



More info: https://t.co/DiSkP2HO8O