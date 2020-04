CoD: Modern Warfare/Warzone doble experiencia el fin de semana

Pareciera como si los desarrolladores de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone quisieran que no te alejes del campo de batalla. Hace unas horas se anunciaron las novedades que verá este juego y ahora se acaba de revelar los nuevos días de experiencia doble (XP x2) dentro de este FPS.

Season 3 gets reloaded.



Here's a look at what arrives today in #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/NHznAx2cNl