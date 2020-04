Assassin's Creed Valhalla se revela oficialmente

Ubisoft por fin levanta el velo de misterio que envolvía a la próxima entrega de Assassin's Creed. En este caso recurrieron a un método bastante inusual, en donde el ilustrador australiano Boss Logic iba dibujando una pieza del arte promocional del videojuego en pleno stream.

Luego de casi 8 horas, el misterio fue resuelto y Assassin's Creed Valhalla dejó de ser un rumor. Lamentablemente, Ubisoft no nos tenía preparado más al final del stream; pero se anunció que le podremos echar un primer vistazo a esta aventura en un espectacular tráiler este jueves.

Pistas de Assassin's Creed Valhalla

Como es usual, los desarrolladores de la diversas divisiones de Ubisoft dejan ciertas pistas de sus próximos proyectos en sus actuales juegos. En el caso de Assassin's Creed Valhalla, se sabía de su existencia gracias a cierto cuadro encontrado en un teatro de The Division 2 (Ubisoft, 2019).



Foto: The Division 2

En el mencionado cuadro se apreciaba una figura con un artefacto esférico que guardaba bastante semajanza con los Fragmentos del Edén vistos en la franquicia Assassin's Creed. Esto inmediatamente llamó la atención de muchos fans que especulaban acerca de la locación donde se ambientaría la siguiente entrega.

La cabeza de Ubisoft habla acerca de los lanzamientos pendientes y el trabajo remoto

Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, conversó esta semana con The New York Times con respecto a algunos temas relacionados con su compañía y el trabajo desde casa. Según Guillemot, sus planes de lanzamiento no han sido afectados significativamente.

Él se encuentra muy agradecido con Microsoft y Sony por estar trabajando con los kits de desarrollo, aún lejos del acostumbrado ambiente del estudio. Sin embargo, de darse el caso en donde la llegada de la siguiente generación de consolas tenga que postergarse, en Ubisoft también estarían listos.

Recordemos que tras el accidentado lanzamiento de Ghost Recon: Breakpoint, los juegos que Ubisoft tenía planeados para este año fueron postergados hasta nuevo aviso con el fin de quedar en un estado óptimo para ser disfrutado por sus potenciales clientes.

