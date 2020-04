Fortnite: carteles filtrados hacen referencia a la temporada 3 [FOTOS]

Epic Games ha tratado a los jugadores con una amplia variedad de climas a lo largo de los años, y ahora, parece que el calor va a subir de nivel con el inicio de la Temporada 3 de Fortnite.

Después de semanas de especulaciones, e incluso de un mecánico subacuático en el reciente evento astronómico, nuevas filtraciones parecen haber confirmado el enfoque de la próxima temporada en Fortnite.

Al examinar los archivos del último parche, el destacado data miner de Fortnite "FortTory" descubrió tres nuevos archivos que analizan lo que se avecina.

Etiquetado en el código del juego como S13_Poster_Teasers, las filtraciones revelan una temporada de verano mientras los jugadores se preparan para una fiesta en la playa.

La primera imagen muestra Meowscles en agua hasta la cintura con brazaletes inflables que cubren cada bíceps. Mientras tanto, el segundo póster filtrado muestra una casa entera flotando. Los niveles del mar claramente se habían elevado por encima de la valla en el patio delantero.

These are called: S13_Poster_Teasers!



FIRST TEASERS FOR SEASON 13 pic.twitter.com/FpvKv8xrdx