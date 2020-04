Call of Duty: Warzone retiro de contrato enfurece a jugadores

Ayer les comentábamos acerca de las novedades que introducía la actualización 1.20 de Modern Warfare sobre Call of Duty: Warzone. Sin embargo, un cambio en los contratos encontrados dentro de este battle royale no ha gustado para nada a cierta porción, muy vocal, de usuarios.

Season 3 gets reloaded.



Here's a look at what arrives today in #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/NHznAx2cNl — Call of Duty (@CallofDuty) April 29, 2020

Resulta que cuando el flamante nuevo contrato "Most Wanted" entró en función, se decidió remover completamente el contrato "Bounty" (botín). Recordemos que "Bounty" es ese tipo de contrato que ponía un precio sobre la cabeza algún miembro de un escuadrón enemigo y que resultaba en una jugosa recompensa.

La reacción de los fans demoró un poco pero llegó a redes sociales y hasta la comunidad de Reddit. Pero fue en Twitter en donde usuarios bastante notorios alzron su voz de protesta. Como Ninja, el streamer de Mixer más conocido por su contenido de Fortnite.

"¿Quitaron completamente los contratos Bounty? Pensaba que eran súper balanceados. El equipo cazado tiene tiempo para apostarse en un edificio o tejado y defenderse hasta que se acabe el tiempo, incluso saber de donde viene la amenaza. Alto riesgo y alta recompensa para los jugadores que cazan."

They completely removed bounties? I thought they were super well balanced. The team being hunted has ample time to post up in a building or roof and defend themselves until time runs out, also knowing how close the threat is. High risk High reward for players hunting. https://t.co/RHRpZiQp2B — Ninja (@Ninja) April 29, 2020

El caster de la Call of Duty League, Joe Deluca, también comentó su parecer al respecto:

"Parecen haber pensado que era una buena idea reemplazar los contratos Bounty con Most Wanted. La mayoría de equipos no tomarán Most Wanted debido al alto riesgo y al tiempo que toma. Bounty aceleraba las cosas a mitad de la partida e incrementaba el flujo de dinero."

Seems they thought it was a good idea to replace most wanted with regular bounties. Most teams aren’t going to pick up most wanted due to the risk being as high as it is and the time it takes. Bounties sped up the mid game and increased cash flow. https://t.co/bYYROd0Nma — MerK (@JoeDeLuca) April 29, 2020

Los desarrolladores de Call of Duty: Warzone, Infinity Ward, no han hecho ningún comentario acerca de esta situación. Estamos seguros que de todos modos las quejas ya llegaron a ellos y posiblemente ya se encuentren trabajando en algún tipo de corrección sobre la marcha.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!