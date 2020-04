Serena Williams y Naomi Osaka jugarán el torneo Mario Tennis Aces

Las estrellas del tenis como Serena y Venus Williams, Naomi Osaka, Maria Sharapova y otras más deberían estar preparándose para jugar la temporada de tierra batida en este momento, pero como muchos de nosotros, ellos también están atrapadas en casa.

Entonces, en ausencia de una buena temporada de tenis, se unirán a otras celebridades y jugarán un torneo en linea de Mario Tennis Aces.

Serena Williams y Gigi Hadid se enfrentarán a Madison Keys y Seal en este torneo único, y para que se sienta más auténtico, el legendario profesional del tenis John McEnroe comentará el The Stay At Home Slam con el conocido youtuber Justine iJustine Ezarik este Domingo.

Según Polygon, todos los participantes jugarán desde casa, y todos recibirán $ 25,000 los cuales donarán a una organización benéfica de su elección. Los ganadores también recibirán $ 1,000,000 adicionales para donar a una organización benéfica que ellos quieran, por lo que todo es un ganar y ganar.

"La superpotencia de los juegos siempre ha estado uniendo a la gente, y ahora, ese es el caso donde debe darse más que nunca", dice Leo Olebe, director global de asociaciones de juegos para Facebook Gaming.

"Combinar esa superpotencia con atletas profesionales y entretenimiento épico para recaudar dinero para tratar de aliviar la pandemia del COVID-19 y los esfuerzos de investigación es un ajuste natural del que estamos orgullosos de ser parte".

La lista completa de participantes es la siguiente:

Serena Williams y Gigi Hadid

Naomi Osaka y Hailey Bieber

Venus Williams y DeAndre Hopkins

Maria Sharapova y Karlie Kloss

Kei Nishikori y Steve Aoki

Taylor Fritz y Addison Rae

Kevin Anderson y Ryan Tannehill

Disfruta del The Stay At Home Slam por la plataforma de Facebook Gaming desde la 1 p.m. PT (4 p.m. ET / 9 p.m. BST) el domingo 3 de mayo.

