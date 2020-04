Mini actualización en Call of Duty: Warzone (30 de abril)

Los cambios dentro de Call of Duty: Warzone, al actualizarse a su versión 1.20, no tuvo el cálido recibimiento que los responsables del juego esperaban. El remover uno de los tipos de contrato disponibles dentro del battle royale, se tradujo en severas críticas al equipo de Infinity Ward.

Season 3 gets reloaded. Here's a look at what arrives today in #ModernWarfare and #Warzone . pic.twitter.com/NHznAx2cNl

Sin embargo, esta no es su primera experiencia en redes sociales y mucho menos su primer juego. Todo parece indicar que regresaron a la mesa de dibujo, bajo la presión de los usuarios, e hicieron los arreglos correspondientes para poner paños fríos sobre el asunto.

A través de su cuenta oficial en Twitter, los desarrolladores de Call of Duty: Warzone hicieron públicos los cambios que han hecho para afinar este battle royale más al gusto de la gente.

An update is rolling out now across all platforms! This update includes fixes for both #Warzone and #ModernWarfare. Click the link to see the full list of fixes. https://t.co/mht0UUnLt4 pic.twitter.com/VS6Dr7Lo79